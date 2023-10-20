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Сегодня, 02:06

Никитин — о поражении от ЦСКА: «Самое простое — не забили и проиграли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Самое простое — не забили и проиграли. Тяжело начали матч, сразу предоставили ЦСКА гандикап. Понимали, что нужно будет взламывать их оборону. Где-то страсти не хватило, где-то нужно было черновую шайбу забросить, вторых добиваний не было. Все по делу. Нужно было сделать немного больше, чем мы сегодня сделали, чтобы обыграть такую команду. Разберемся, почему так произошло и чего не хватило. Пауза? У нас было два дня, отдохнули, восстановились. Сейчас все просто: восстанавливаемся — играем», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Локомотива» — 29 очков и 2-е место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/19/521473.html
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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