Никитин — о поражении от ЦСКА: «Самое простое — не забили и проиграли»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Самое простое — не забили и проиграли. Тяжело начали матч, сразу предоставили ЦСКА гандикап. Понимали, что нужно будет взламывать их оборону. Где-то страсти не хватило, где-то нужно было черновую шайбу забросить, вторых добиваний не было. Все по делу. Нужно было сделать немного больше, чем мы сегодня сделали, чтобы обыграть такую команду. Разберемся, почему так произошло и чего не хватило. Пауза? У нас было два дня, отдохнули, восстановились. Сейчас все просто: восстанавливаемся — играем», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Локомотива» — 29 очков и 2-е место.