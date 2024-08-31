Никитин: «Канадец Фрейз — это апгрейд Андронова. Он может многому научить нашу молодежь»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью «СЭ» раскрыл причины и значимость подписания канадского центрфорварда Байрона Фрейза.

— Не было желания вместо Байрона Фрейза подписать более разностороннего и созидательного центрфорварда?

— Этот переход состоялся из-за комплекса причин. Во-первых, на рынке ограниченный выбор. Десяти сильных кандидатов перед тобой на любой вкус нет. Во-вторых, я считаю, что у нас в команде достаточно креативных игроков. Имею в виду талантливую молодежь, которая к нам подтянулась. Она должна получить шанс. Но эти ребята будут играть только на позициях, где нет легионеров.

— Можно сказать, что в игровом плане Фрейз — апгрейд ушедшего в СКА Андронова?

— Можно и так рассуждать. Но потеря Сереги стала серьезной. Он был важной частью нашей команды. Даже по концовкам нескольких матчей на турнире в Омске было понятно, что значит его отсутствие. Умение играть в таких ситуациях не приходит сразу. Это процесс, который нам еще предстоит пройти. Например, сразу после разговора с вами будет собрание по этому поводу. Мы разберем моменты и объясним ребятам, что надо делать в следующий раз. Фрейз умеет играть на вбрасываниях и в ключевые моменты, но ему нужно время для адаптации. У него есть и лидерские качества. Он всегда был капитаном. Я по этому поводу разговаривал с Саней Елесиным. Когда он ездил в Северную Америку, то пересекался с Байроном и отзывался о нем как настоящем лидере. У такого игрока наша молодежь может многому научиться на живом примере.

«Локомотив» подписал контракт с Фрейзом сроком на один год. Последние два сезона 33-летний центрфорвард провел в системе «Вегаса».

В сезоне-2023/24 канадец сыграл 53 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» и набрал 31 (13+18) очко. За «Вегас» в этом же сезоне канадец набрал 1 (0+1) очко в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.