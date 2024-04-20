Никитин — о выходе Лихачева: «Почему мы должны отвернуться от ребят, которые решали в прошлых сериях, и поставить на зеро?»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал изменения в составе команды перед вторым матчем финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (0:1).

В заявку ярославцев на прошедшую встречу вошли нападающие Ярослав Лихачев и Даниил Тесанов, заменившие форвардов Максима Шалунова и Ивана Чеховича.

«Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, «Авангардом», «Трактором». Почему мы должны отвернуться от них и поставить на «зеро»? Ярослав Лихачев сегодня попробовал, сыграл. Он тоже входит в серию, но он не тот человек, на котором мы делаем акцент. Мы делаем акцент на командной игре. Это наши принципы», — сказал Никитин.

«Металлург» ведет в серии со счетом 2-0. Третья игра между командами состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 мск.