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Сегодня, 22:40

Никитин считает, что «Локомотив» победил СКА благодаря правильной психологии

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Хороший момент, что когда мы давали сравнивать, мы тут же отвечали, и это не выбивало нас из колеи. Ребята правильно реагировали на все это в плане психологии. Мы понимали, что СКА на ходу, и в гостях играли. Готовились, разбирали те моменты, которые мы сами были обязаны сделать.

Второй и третий период? И у нас, и у СКА моменты были, но не забили. Вратари удачно играли. Главное, правильно было реагировать на всплески, — передает слова Никитина корреспондент «СЭ».

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Игорь Никитин

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