Николаев рассказал, каково ему было играть с ЦСКА в плей-офф КХЛ

Голкипер СКА Дмитрий Николаев рассказал о том, как у его команды складывался матч против ЦСКА в плей-офф КХЛ.

«В чем конкретно сила ЦСКА? Как раз с ЦСКА было полегче, чем с остальными командами в плей-офф. Может, полевым игрокам было тяжелее, но я, в принципе, особо не уставал. Просто хорошая мастеровитая команда, давно играет, поэтому получилось выиграть у нас», — приводит слова Николаева ТАСС.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.