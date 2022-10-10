Голдобин попросил обмена из «Магнитки»

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Голдобин в ближайшее время может покинуть магнитогорский «Металлург». Игрок попросил обмена из клуба из-за конфликта с главным тренером Ильей Воробьевым.

Голдобин пополнил состав «Магнитки» по ходу сезона-2020/21 в результате обмена с ЦСКА. В прошлом сезоне Николай стал третьим бомбардиром плей-офф, набрав 18 (8+10) очков в 23 матчах.

По ходу этого сезона Голдобин нередко оставался в запасе и провел всего 11 матчей из 16, проведенных командой. На его счету 5 (2+3) очков.