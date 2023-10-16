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Сегодня, 22:59

Прохоркин: «Нам нужно научиться работать все 60 минут»

Прохоркин высказался о серии из шести поражениях в КХЛ
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин высказался о серии из шести поражениях в КХЛ.

—  Откровенно проиграли второй период, поэтому не смогли чуть-чуть дожать в конце. Закономерный результат.

— У команды шестое поражение подряд. Как исправлять ситуацию?

—  Явно радости от этого немного. Исправлять только за счет своей игры и желания. В первом и третьем периодах было видно, что команда хотела играть. Во втором просто как будто другая команда вышла, это касалось каждого. Откровенно проиграли второй период. Нам нужно научиться работать все 60 минут.

—  Много проблем в нападении. Что не получается глобально?

—  Все идет от желания, нужно хотеть ее забить, хотеть бежать. На пятак бьют больно, бьют по рукам, получаешь синяки. Надо вставать перед вратарем, только от этого пойдут голы. В нашей ситуации нет такой уверенности, что можем разыграть где-то и до пустых ворот. Только через боль и через труд нужно закапывать туда шайбу.

— В начале сезона обещали атакующий хоккей, понятно, вас тогда в команде не было. На данном этапе «Сибирь» — это не про комбинационный хоккей?

—  На данном этапе, думаю, что нет. У нас много, что нужно подтягивать, ребята и тренера это знают. Если каждый отдаст все, как сегодня в первом и третьем периоде играли, оно начнет получаться.

—  Много жалоб на лед в этом сезоне. Сегодня вторая шайба «Динамо» так отлетела в ворота. Можно ли это связать?

—  Такое бывает, этот гол произошел точно не из-за льда. В принципе сейчас по всей лиге если посмотреть нет качества льда ни в одной команде. Не знаю, куда смотрят те, кто этим занимается. В каждом городе до сих пор плюс-минус тепло, особенно в больших дворцах, куда приходит много людей, лед умирает после 5-7 минут игрового времени.

—  Насколько вы адаптировались здесь после СКА к системе Немировски?

—  Я уже много где поиграл, система в принципе мне понятна. Не нужно уже привыкать. Игроки, кто постарше, много систем прошли. Каждый год есть такая закономерность в КХЛ, что меняют тренеров в каждой команде, каждый приходит со своей системой. Ты понимаешь просто какие-то нюансы, услышал желание тренера, как он хочет поставить систему и играешь.

Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
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