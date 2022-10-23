Заварухин — о победе над «Сочи»: «После поражений от СКА и ЦСКА мы изменили установку»

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«После двух поражений от СКА и ЦСКА мы изменили установку, сыграли больше от обороны, планировали начало игры провести вторым номером. Бобков держал команду в игре, здорово играл, а была там какая-то ошибка — наверное, мискоммуникация защитника с вратарём, будем разбираться, исправим это», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» прервал серию из двух поражений. Команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко в 22 играх.