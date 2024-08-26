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Сегодня, 20:00

Главный тренер «Автомобилиста» о подписании Лайпсика: «У таких игроков после плохих сезонов бывают очень удачные»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Брендана Лайпсика.

— Вы понимаете, почему у Лайпсика не получилось в СКА?

— Он — мастер, мы знаем, как он играл в ЦСКА, «Магнитке», НХЛ. Быстрый игрок, хотели придать скорости команде. А то, что не подошел СКА — такое бывает. У таких игроков после плохих сезонов бывают очень удачные, — сказал Заварухин «СЭ».

В минувшем сезоне Лайпсик выступал за СКА. Хоккеист провел 21 матч, в которых забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи. В январе 2024 года форвард получил российское гражданство.

«Автомобилист» в сезоне-2023/24 дошел до полуфинала плей-офф КХЛ. Там екатеринбуржцы уступили «Металлургу» (3-4 в серии), который в итоге стал победителем Кубка Гагарина.

Полностью интервью Николая Заварухина читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Брендан Лайпсик
Николай Заварухин
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