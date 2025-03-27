Заварухин: «Ак Барс» наказал «Автомобилист» за удаления»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Начался плей-офф, цена ошибки очень велика. Начало матча было хорошее. Соперники наказали нас за удаления, но мы тоже могли это сделать, но не реализовали. Дальше соперники сыграли по счету, мы пытались взломать хорошую оборону «Ак Барса», вроде бы много бросков нанесли, но они были не очень опасны для Билялова, не было отскоков от него.

Мы раскрывались, хотели забить гол, но было мало агрессии под воротами, много возили шайбу по периметру. Шансы были хорошие, с пятака бросали. При игре в большинстве не хватало хлесткого броска при завершении, Мэйсека перекрывали, надо посмотреть, изменить что-то», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Екатеринбурге.