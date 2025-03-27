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27 марта, 01:40

Заварухин: «Ак Барс» наказал «Автомобилист» за удаления»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Начался плей-офф, цена ошибки очень велика. Начало матча было хорошее. Соперники наказали нас за удаления, но мы тоже могли это сделать, но не реализовали. Дальше соперники сыграли по счету, мы пытались взломать хорошую оборону «Ак Барса», вроде бы много бросков нанесли, но они были не очень опасны для Билялова, не было отскоков от него.

Мы раскрывались, хотели забить гол, но было мало агрессии под воротами, много возили шайбу по периметру. Шансы были хорошие, с пятака бросали. При игре в большинстве не хватало хлесткого броска при завершении, Мэйсека перекрывали, надо посмотреть, изменить что-то», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Екатеринбурге.

Спартаковцы Егор Зайцев (№ 86) и&nbsp;Александр Пашин (справа) против Владимира Грудинина из &laquo;Северстали&raquo;.Плей-офф КХЛ — праздник каждый день. До самого лета
Источник: Официальный сайт КХЛ
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Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Николай Заварухин
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