16 октября, 05:56

Заварухин назвал причины поражения «Автомобилиста» от «Северстали»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Северстали» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«В первом периоде не успевали за соперником, он был быстрее и за счет коротких передач нас отрезал. Не были готовы к такому. Тяжело по ходу матча перестроиться. Хотя в третьем периоде весь живот вратарю, наверное, отбили. Были моменты, но не смогли их реализовать. В раздевалке после матча сказал парням, что надо игры начинать так, как играли третий период», — цитирует официальный сайт лиги Заварухина.

«Северсталь» набрала 18 очков в 15 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Автомобилист» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 21 очко в 17 играх.

