Тренер «Автомобилиста» Заварухин: «Довольны состоянием ребят, в котором они подошли к сборам»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча с «Металлургом» (2:3) на Кубке Республики Башкортостан.

— Во втором периоде нам не хватало свежести, надеемся, она придет ближе к сезону. В третьем периоде сумели переломить ход игры, начало получаться больше. Подготовка в этом сезоне началась попозже. Довольны состоянием ребят, в котором они подошли к сборам.

— Увидим ли на турнире Трямкина, Да Косту и других лидеров?

— Да. У кого-то будет по одной игре, у кого-то — по две. Стараемся, чтобы они подошли к началу сезона в оптимальной форме.

— Сегодня вам забили гол после того, как вбрасывание после перерыва в меньшинстве состоялось в вашей зоне — это новое правило. Как относитесь к нему?

— Это здорово, что у атакующей команды есть преимущество — так интереснее и для команд, и для болельщиков.