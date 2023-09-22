Заварухин — о матче с «Салаватом»: «Автомобилист» старался сыграть от обороны»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Наконец-то у нас завершился тяжелый выезд по Уралу. Сегодня была сложная игра, в которой больше старались сыграть от обороны. Парни друг за друга подчищали ошибки, имели хорошие моменты. Выстояли и довели матч до победы! У нас каждую игру появляются травмированные. Сегодня Кизимов. Говорят, выбыл надолго», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 12 очков и поднялся на третье место в Восточной Конференции. Команда 25 сентября дома встретится с «Авангардом».