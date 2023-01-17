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Сегодня, 23:04

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин: «Спартак» создавал хорошие моменты. Здорово, что довели матч до победы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу команды над «Спартаком» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра понравилась болельщикам, много забитых голов, валидольная игра для тренеров. Здорово, что довели матч до победы, контролировали ход встречи два периода, в третьем невынужденные ошибки, немножко такой адреналин. Ребята пошли в атаку, пропустили эти голы, победа есть победа, идем дальше. Были проигрыши, но были набранные очки за счет поражений в буллитах, в овертаймах, говорил не раз, а победы дают силы ребятам. Четыре пропущенных шайбы? Многовато, но это хоккей, «Спартак» создавал хорошие моменты. Таймаут? Хотел больше успокоить ребят, чтобы не бежали сломя голову забивать, чтобы правильный хоккей, заменой вратаря хотел немножко встряхнуть команду», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 68 очков за 51 игру. «Спартак» занимает 7-е место на «Западе» с 53 баллами за 53 встречи.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/17/508480.html
Николай Заварухин
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Автомобилист
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