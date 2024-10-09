Николишин, Капустин и Сидоров могут перейти в «Барыс»

По информации «СЭ», «Барыс» в ближайшее время может подписать троих хоккеистов.

Команда из Астаны планирует обменять из «Авангарда» форварда Ивана Николишина, а также заключить соглашения с двумя свободными агентами: нападающим Кириллом Капустиным и защитником Михаилом Сидоровым.

В нынешнем сезоне «Барыс» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 5 очками. Команда из Астаны идет на серии из 5 поражений кряду.