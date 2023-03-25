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Сегодня, 10:00

Николишин: «В Тольятти я хотел набить морду Петру Ильичу Воробьеву»

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Петр Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о карьере своего старшего сына — Александра, а также о взаимоотношениях с тренером Петром Воробьевым.

— Саша — наш первый сын. Он занимался хоккеем, играл в Высшей лиге и в чемпионате Белоруссии. Большая карьера в хоккее не получилась. Сашу подводило катание — оно было специфическим. Сказывалось врожденное плоскостопие, у него просто не гнулся голеностоп. Но при этом голова и руки работали хорош. Когда он закончил играть, стал детским тренером, постоянно показывал упражнения и сейчас заметно прибавил в катании. Стал кататься лучше в разы! После этого нашел себя в лиге 3HL — это хоккей в формате «3 на 3». Он там — один из лучших бомбардиров, набирает по тысячи очков. Но, думаю, в хоккее он далеко не полностью раскрыл свой потенциал. Хотя по игровому мышлению он очень талантлив и развит.

Когда Саша был в системе «СКА-Невы», туда пришел Петр Ильич, стал вызывать игроков, чтобы провести с ними беседы. Эту историю Саша рассказал мне буквально дословно. Воробьев при виде моего сына сказал: «Николишин? Ну ты — не отец. У меня играть не будешь». Хотя даже не видел его на льду.

Саше было очень сложно из-за фамилии. Думаю, некоторые люди через детей сводили со мной счеты, хотя не очень понимаю какие. Были ли у меня сложности с Воробьевым? Да, были. Я ему в Тольятти хотел даже морду набить. Он титулованный тренер, вопросов нет. Но какими средствами он достигал успехов — другой разговор. Личностные качества Петра Ильича далеки от идеала.

Ранее Николишин поделился подробностями о первом победном чемпионате мира для сборной России в 1993 году.

Андрей Николишин. «Если позовут тренером в КХЛ — не пойду. Освоить бюджет и набить карманы — не мое». Николишину — 50

Андрей Николишин
Хоккей
Петр Воробьев
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