Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:23

Николишин: «Игровое время Кузнецова — 16 минут. Для меня это вообще преступление»

Telegram Дзен

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин заявил, что форвард СКА Евгений Кузнецов проводит слишком мало времени на льду во время матчей. В восьми матчах в нынешнем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ нападающий в среднем проводит на площадке 15 минут и 44 секунды.

«Его игровое время — 16 минут. Для меня это вообще преступление! Хоккеисту такого калибра не давать игрового времени. Если человек умеет, доказал это и способен быть полезнм на льду, почему вы его лишаете такой возможности? Все остальные факторы, что он вернулся в КХЛ, давно не играл, другие партнеры, иной хоккей — это все отговорки. Ему нужно давать это игровое время, а это уже вопрос к тренерскому штабу», — цитирует Николишина «Хоккей на Кинопоиске».

За восемь матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Кузнецова отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами.

Андрей Николишин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Русская легкоатлетка Энгквист-Нарожиленко в третий раз заболела раком
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
Боснийский клуб поселил баскетболиста в тюрьму из-за высоких цен на аренду
Сегодня
Вчера
Неделя