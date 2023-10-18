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Сегодня, 01:07

Никонцев: «Амуру» надо набирать очки и забираться как можно выше в турнирной таблице"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Амура» Анатолий Никонцев прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.

«Первый период начали не очень, тяжело вкатывались в игру. Может, перелет сказался. Второй-третий период отыграли здорово, добавили в движении и во всем другом. Мой гол? Яшка Рылов здорово выкинул шайбу на свободный лед, я как раз свежий был, стартанул и убежал «1 в 0». Защитники «Трактора», скажем так, проспали, и мне удалось забить гол. Моя первая шайба в сезоне? Для психологии важно забить гол. Дай бог, это раскрепостит, и дальше будет лучше получаться. Дмитрий Лозебников? Не просто так говорят, что вратарь — это полкоманды. Лозебников здорово играет, надо сказать ему спасибо. Молодец. Дай бог, чтобы он продолжал нам помогать. Руководство поставило задачу выиграть три выездных матча? У нас всегда стоит максимальная задача — выигрывать в каждом матче. Нам надо набирать очки и забираться как можно выше в турнирной таблице», — цитирует пресс-служба лиги Никонцева.

«Амур» (19 очков) идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ после 18 матчей. «Трактор» (20) занимает седьмую строчку на «Востоке» после 20 игр.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/17/521357.html
Анатолий Никонцев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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