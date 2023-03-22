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КХЛ

22 марта, 23:24

Нижегородский губернатор Никитин считает фантастическим сезон «Торпедо» в КХЛ

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин считает, что «Торпедо» провело фантастический сезон в КХЛ.

Во втором раунде Кубка Гагарина нижегородский клуб проиграл СКА в серии со счетом 0-4.

«Торпедо» сражалось до последнего. Где-то не повезло, но какая же разница между этим поражением и двухлетней давности от «Ак Барса». Ребята сделали все возможное, бились с абсолютным лидером регулярного чемпионата. Спасибо всей команде и тренерскому штабу за фантастический сезон. Он останется в истории нижегородского хоккея отдельной главой», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Также чиновник поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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