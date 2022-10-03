Минское «Динамо» в овертайме переиграло «Торпедо»

Минское «Динамо» в овертайме переиграло «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане вырвали победу со счетом 3:2.

Автором победной шайбы стал защитник Джозеф Душак.

Также за «зубров» отличались нападающие Павел Варфоломеев и Седрик Пакетт.

За нижегородцев забивали защитник Максим Федотов и нападающий Деннис Ян.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Варфоломеев — 3 (Мосалев, Сапего), 14:29 — 0:1. М.С. Федотов — 2 (бол., Коваленко), 22:20 — 1:1. Ян — 5 (бол., Агостино, М.С. Федотов), 35:00 — 2:1. Пакетт — 6, 50:01 — 2:2. Душак — 1, 61:15 — 2:3.

Вратари: Кульбаков — Колосов.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 33 (8+14+11+0) — 31 (16+5+9+1).

Судьи: Спирин, Фатеев.

3 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.