3 октября, 21:23
Минское «Динамо» в овертайме переиграло «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане вырвали победу со счетом 3:2.
Автором победной шайбы стал защитник Джозеф Душак.
Также за «зубров» отличались нападающие Павел Варфоломеев и Седрик Пакетт.
За нижегородцев забивали защитник Максим Федотов и нападающий Деннис Ян.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Голы: Варфоломеев — 3 (Мосалев, Сапего), 14:29 — 0:1. М.С. Федотов — 2 (бол., Коваленко), 22:20 — 1:1. Ян — 5 (бол., Агостино, М.С. Федотов), 35:00 — 2:1. Пакетт — 6, 50:01 — 2:2. Душак — 1, 61:15 — 2:3.
Вратари: Кульбаков — Колосов.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 33 (8+14+11+0) — 31 (16+5+9+1).
Судьи: Спирин, Фатеев.
3 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.