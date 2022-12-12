Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

12 декабря, 19:40

Новичком системы «Спартака» стал нападающий Владислав Джиошвили. Его старший брат играет за «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Новичком системы «Спартака» стал нападающий Владислав Джиошвили, сообщает пресс-служба московского клуба.

24-летний Джиошвили с 2012 по 2021 год выступал на молодежном и студенческом уровне в США, а также привлекался к играм за юниорскую сборную России.

В прошлом сезоне нападающий набрал 57 (26+31) очков в 46 играх за «Скалицу» в чемпионате Словакии, а в сезоне нынешнем — стал третьим бомбардиром фарм-клуба «Авангарда», набрав 15 (7+8) очков в 30 играх ВХЛ за «Омские Крылья».

Отметим, что старший брат игрока — нападающий Максим Джиошвили — выступает в составе «Динамо».

ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
3
1
Читайте также
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Авангард» взял в аренду до конца сезона вратаря «Спартака» Сковронского

Трямкин: «В этом сезоне у «Автомобилиста» собралась хорошая команда»