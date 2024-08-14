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Сегодня, 16:00

Якупов: «Есть настрой, что хочется реально поменьше кутить»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов в интервью «СЭ» рассказал о планах команды на предстоящий чемпионат.

— Вы приезжаете в команду, которая давно не выходила в плей-офф и которой плевать на результат.

— Я знаю, что они без плей-офф давно. Сегодня мы ездили на медобследование еще с парой ребят. Вскользь один из них мне ту же самую ситуацию рассказал. И объяснил, что как будто команда сейчас получше, даже взяли игроков неплохих, судя по статистике. Есть настрой, что хочется реально поменьше кутить, побольше играть и показывать результат, — сказал Якупов.

13 августа «Куньлунь» объявил о подписании однолетнего соглашения с 30-летний Якуповым.

Ранее в карьере хоккеист играл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе», «Колорадо», СКА, «Амуре» и «Авангарде».

Наиль Якупов. «Хочется меньше кутить и больше играть». Интервью новичка «Куньлуня» Якупова
Наиль Якупов
ХК Куньлунь Ред Стар
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