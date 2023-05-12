Новичок «Нью-Джерси» Мисюль ответил, как отнесется к возможной отправке в АХЛ

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, подписавший двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси», рассказал, как отнесется к возможной отправке в АХЛ.

«Сейчас в любой команде НХЛ куча молодых игроков, и везде огромная конкуренция. Так было бы в любом клубе. Я всегда хорошо относился к конкуренции и готов ее выигрывать. Совершенно спокойно отнесусь к тому, если меня отправят в АХЛ. Если надо будет поехать в «Ютику», чтобы через нее пробиваться в НХЛ, то я готов», — приводит «Чемпионат» слова Мисюля.

Хоккеист был задрафтован «Нью-Джерси» в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

В прошедшем сезоне 22-летний защитник провел за «Локомотив» 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, в которых набрал 8 (0+8) очков.