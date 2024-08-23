Новичок «Салавата» Тодд рассказал, что живет в квартире Мухамадуллина

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд, подписавший в межсезонье однолетний контракт с клубом, рассказал в интервью «СЭ», что живет в квартире защитника «Сан-Хосе» Шакира Мухамадуллина.

— Опишите первые впечатления от России. Уже попробовали башкирский мед и местные блюда?

— Мне и моей жене все нравится, мы рады быть здесь. Уже удалось сходить в несколько хороших ресторанов, все здорово. Нам сильно помогают с обустройством. В аэропорту нас встречали с чак-чаком. И при заселении в отель тоже угостили башкирской сладостью. Жена Шакира Мухамадуллина также накормила нас борщом. Мы сейчас живем в квартире Шакира.

— Получается, Шакир — ваш друг?

— Да. Мы играли вместе в прошлом сезоне в Северной Америке и очень сблизились.

— Мухамадуллин был вашим консультантом, когда решали, ехать в КХЛ или нет?

— Мы общались с ним. Он рассказывал о команде, городе, лиге и других мелочах. Также мы обсудили детали с Джошем Ливо. Их рассказы впечатлили меня, и поэтому я здесь.