Новичок «Трактора» Дер-Аргучинцев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию

Новичок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев, который последние три сезона провел в системе «Торонто», в интервью «СЭ» рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.

— «Торонто» сделал вам квалификационное предложение и сохранил права. Согласны, что еще один год в АХЛ не пошел бы на пользу?

— Сложно сказать. Конечно, мне хочется играть за «Торонто». У меня остается мечта играть в НХЛ. Надеюсь, что через два года у меня получится снова попробовать свои силы за океаном. Вряд ли я бы попал в основной состав «Мэйпл Лифс». Поэтому сейчас для меня лучше играть в КХЛ.

— Не было ощущения, что переросли АХЛ?

— Да, вы правильно сказали, скорее всего, еще один год в АХЛ не пошел бы мне на пользу. Даже если бы в следующем сезоне сыграл за «Торонто» не один матч, а 10-15, то нельзя было бы сказать, что я закрепился в составе. На данном этапе для меня было лучше вернуться в Россию и отыграть два года в хорошей лиге. Теперь будем смотреть, что из этого получится.

— Согласны, что с вашим набором сильных сторон нечего делать в четвертом звене?

— Наверное, не согласен. В «Торонто» все знают, что я очень хотел заиграть за них даже в четвертом звене. Мне не важна тройка. Главное — полностью закрепиться в команде и не спускаться в АХЛ. Хотя, конечно, менеджеры хотят видеть в нижних звеньях более подходящих нападающих, нежели я. А в первых двух тройках «Мэйпл Лифс» есть кому играть.