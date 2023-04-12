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КХЛ

Сегодня, 19:07

Новиков — о словах Гашека: «Лучше бы пригласил к себе старых друзей выпить кружечку чешского и открыто побеседовать»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал слова двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, призвавшего спортсменов выступить против участия россиян в международных турнирах.

«Эта ситуация не одного дня. Я уже предлагал сесть за круглый стол с Домиником Гашеком и выступить с позиции разума, обсудить с ним его позицию. У нас есть достаточно именитых спортсменов, в том числе тех, кто выступал с ним за «Детройт Рэд Уингз». Они были настоящим братством. Теперь же он позволяет себе оскорблять наших спортсменов и придерживаться реваншистской позиции. Притом что в НХЛ уже очень давно не было дня, когда бы ни называли русскую фамилию. Поэтому я не понимаю, почему такое обострение у Доминика. Лучше бы пригласил к себе старых друзей выпить кружечку чешского, спокойно сесть и открыто побеседовать, осудить ситуацию, так сказать, на горизонтальных связях. Как профессионалы», — приводит RT слова Новикова.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1135362-novikov-ya-uzhe-predlagal-sest-za-kruglyi
Доминик Гашек
Юрий Новиков
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