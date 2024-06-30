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Сегодня, 20:09

Новиков: «Приехал Кинэн — чемпион, приехал Хартли — чемпион. Мне непонятно»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил недоумение насчет того, что в КХЛ выигрывали команды, возглавляемые иностранными тренерами.

«Новиков — ученик Станиславского, который ничему не верит. И ему непонятно, как это так: приехал Кинэн — чемпион, приехал Хартли — чемпион. Я же не разбираюсь в хоккее! Почему иностранные тренеры выигрывают у нас? Не могу этого понять», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Кинэн стал обладателем Кубка Гагарина во главе магнитогорского «Металлурга» в 2014 году. Боб Хартли выиграл плей-офф КХЛ вместе с «Авангардом» в 2021 году.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Боб Хартли
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