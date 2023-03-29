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Сегодня, 13:51

Новиков: «Если ЦСКА вернет Федотова, это будет благородный поступок со стороны его руководителей»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о возможном возвращении вратаря Ивана Федотова, проходящего сейчас срочную армейскую службу, в состав ЦСКА.

«Я воспринял эту историю очень близко, потому что все это — судьба вратаря, хоккеиста, гражданина, — цитирует «РБ Спорт» Новикова. — Надо сделать все, чтобы он вернулся в профессию и стал тем Федотовым, которым он был. Если люди, которые были задействованы в Ваниной судьбе, сделают все для того, чтобы вернуть его на хоккейную площадку, это будет благородным поступком с их стороны. Мы не имеем права так ломать судьбы.

При всех разговорах о том, что Федотов кого-то там обманул или не обманул, он ехал на передний край идеологической борьбы. Он ехал играть в НХЛ. Больше мы нигде не можем себя проявить. Эти ребята несут туда нашу культуру и все лучшее, что мы там можем показать.

Понятно, что такие разговоры просто так не начинаются. Мне стало легче на душе, когда вспомнили Ваню. Значит, руководители не забыли о нем, и они приложат все усилия для того, чтобы вернуть его на площадку. Возможно, ему придется провести еще год в этом клубе. Это был бы сильный и благородный поступок со стороны руководителей ЦСКА. Мы не имеем права выбрасывать на обочину наших лучших спортсменов".

Федотов является обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а в составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В мае 2022 года 26-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах российской армии.

Источник: РБ Спорт
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Юрий Новиков
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