Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:06

Новиков - о подписании «Торпедо» контракта игрока с Хабибулиным: «Это смелый поступок на грани риска»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-голкипер «Спартака», заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил подписание «Торпедо» контракта игрока с Николаем Хабибулиным.

«Безусловно, Хабибулин – уважаемый вратарь. Когда я начинал работать тренером в «Спартаке», мне сказали, что в Свердловске есть перспективный вратарь, и с ним надо бы переговорить. Я к нему обратился, а он сказал: «Нет, я уже в ЦСКА». У него хорошая биография, он был одним из лучших вратарей в НХЛ. Что касается его контракта с «Торпедо»... Если бы он был нападающим, как Ковальчук, то это один вариант развития событий. Но вратарская позиция – это совсем другое дело. Николай же не просто сказал: «Давайте я выйду на лед, сыграю минуту и посижу на лавке».

Нет, он хочет полноценно себя проявить. Это очень смелый поступок. Хотим мы того или нет, но хоккей изменился. Хабибулину будет очень тяжело. Он же не лежал на печке и не говорил: «Хочу быть вратарем». Наоборот, Николай готовился. Это уважаемый человек и сильный вратарь. Посмотрим, как все это сбудется. Это смелый поступок на грани риска», – цитирует «РБ Спорт» Новикова.

27 декабря «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Хабибулиным. Соглашение рассчитано до конца апреля 2024 года. В «Торпедо» сообщили, что Хабибулин может дебютировать в КХЛ ближе к концу регулярки.

В 2014 году вратарь объявлял о завершении игровой карьеры. В 2019 году Хабибулин был назначен тренером вратарей системы сборных команд России, а в 2022 году – на аналогичную должность в «Торпедо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-vozvrashhenie-habibulina-ochen-sil-ny-j-postupok/
Николай Хабибулин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Матч за Суперкубок Турции отменен из-за запрета властей Саудовской Аравии
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
ВС Польши признали неудачу с попыткой сбить залетевшую ракету
В Башкирии в ДТП пострадал министр здравоохранения региона
СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Медведев: «Когда все критиковали СКА, я знал, что ситуация наладится»