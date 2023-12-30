Новиков - о подписании «Торпедо» контракта игрока с Хабибулиным: «Это смелый поступок на грани риска»

Экс-голкипер «Спартака», заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил подписание «Торпедо» контракта игрока с Николаем Хабибулиным.

«Безусловно, Хабибулин – уважаемый вратарь. Когда я начинал работать тренером в «Спартаке», мне сказали, что в Свердловске есть перспективный вратарь, и с ним надо бы переговорить. Я к нему обратился, а он сказал: «Нет, я уже в ЦСКА». У него хорошая биография, он был одним из лучших вратарей в НХЛ. Что касается его контракта с «Торпедо»... Если бы он был нападающим, как Ковальчук, то это один вариант развития событий. Но вратарская позиция – это совсем другое дело. Николай же не просто сказал: «Давайте я выйду на лед, сыграю минуту и посижу на лавке».

Нет, он хочет полноценно себя проявить. Это очень смелый поступок. Хотим мы того или нет, но хоккей изменился. Хабибулину будет очень тяжело. Он же не лежал на печке и не говорил: «Хочу быть вратарем». Наоборот, Николай готовился. Это уважаемый человек и сильный вратарь. Посмотрим, как все это сбудется. Это смелый поступок на грани риска», – цитирует «РБ Спорт» Новикова.

27 декабря «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Хабибулиным. Соглашение рассчитано до конца апреля 2024 года. В «Торпедо» сообщили, что Хабибулин может дебютировать в КХЛ ближе к концу регулярки.

В 2014 году вратарь объявлял о завершении игровой карьеры. В 2019 году Хабибулин был назначен тренером вратарей системы сборных команд России, а в 2022 году – на аналогичную должность в «Торпедо».