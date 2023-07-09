Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:07

Новиков: «То, что ЦСКА предложил Федотову контракт, — это честный поступок»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на возвращение в ЦСКА вратаря Ивана Федотова.

«То, что ЦСКА предложил ему контракт, — хорошо. Это честный поступок со стороны клуба — забыть все обиды и начать опять работать. Только специалисты и юристы могут разобраться в том, действующий ли у Федотова контракт с «Филадельфией» и что будет дальше. Можем только ждать официальных заявлений, в этой ситуации мы зрители. Самое главное — Ване нужно все это забыть и опять бросаться во вратарскую работу. Какое он примет решение — это его право, он сделал все по закону. Мы будем за него переживать и болеть, в какой бы он майке на площадку ни вышел», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. 1 июня сообщалось, что 26-летний голкипер после завершения службы в армии подписал двухлетний контракт с московским клубом. Однако в НХЛ заявили о том, что у хоккеиста продолжает действовать соглашение с «Филадельфией».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-to-chto-tsska-predlozhil-fedotovu-kontrakt-e-to-chestny-j-postupok/
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Юрий Новиков
0
Читайте также
Украинцы не хотят жать руки россиянам и в фехтовании. Скандал перед чемпионатом мира
16-летняя Андреева обыграла Потапову и вышла в четвертый круг Уимблдона
В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость
В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер ЦСКА Федоров — о возвращении Федотова: «Убежден, все юридические нормы соблюдены»