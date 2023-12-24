Новиков: «Ковальчук мог стать великим хоккеистом на уровне НХЛ, но решил вернуться в Россию»

Российский тренер Юрий Новиков оценил игру форварда «Спартака» Ильи Ковальчука в матче против «Куньлуня» (5:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота в концовке встречи, отличившись первым голом за «Спартак» в КХЛ.

«Что касается Ковальчука, естественно, он был в спартаковской среде, тренировался. Тренеры его чувствовали, знали и разговаривали с ним. Он мог стать великим хоккеистом на уровне НХЛ, это однозначно, просто он решил вернуться в Россию. Он топовый игрок, очень высокого класса. У него есть спартаковский дух, это однозначно, и он показал сегодня очень хорошую игру», — цитирует Новикова Metaratings.

40-летний форвард вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.

В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).