Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:10

Новиков: «Ковальчук мог стать великим хоккеистом на уровне НХЛ, но решил вернуться в Россию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Юрий Новиков оценил игру форварда «Спартака» Ильи Ковальчука в матче против «Куньлуня» (5:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота в концовке встречи, отличившись первым голом за «Спартак» в КХЛ.

«Что касается Ковальчука, естественно, он был в спартаковской среде, тренировался. Тренеры его чувствовали, знали и разговаривали с ним. Он мог стать великим хоккеистом на уровне НХЛ, это однозначно, просто он решил вернуться в Россию. Он топовый игрок, очень высокого класса. У него есть спартаковский дух, это однозначно, и он показал сегодня очень хорошую игру», — цитирует Новикова Metaratings.

40-летний форвард вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.

В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).

Источник: Metaratings
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
Мужчина вытолкнул девушку из окна пятого этажа жилого дома в Москве
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Главный тренер «Куньлуня» — об игре со «Спартаком»: «За Ковальчуком я не следил»