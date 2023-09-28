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28 сентября, 23:23

Новиков считает, что российские хоккеисты слишком долго находятся на самоподготовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о системе подготовки российских хоккеистов к сезону.

«Я уже говорил, что мы в феврале заканчиваем чемпионат. Половина команд расходится по отпускам и занимается самоподготовкой. Я еще застал советскую школу и помню, как мы заканчивали работать в мае, уходили в отпуск на месяц-полтора, а потом опять собирались и начинали круглогодичную подготовку. У нас пропал круглогодичный тренировочный процесс.

Сегодня игроки недопустимо долго находятся на самоподготовке и предоставлены сами себе. Они сами тренируются. Я не говорю, что они плохо занимаются, но тренировка под руководством тренера – это совсем другое», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

В ходе тренерской карьеры 69-летний специалист работал в «Спартаке», «Медвешчаке», новокузнецком «Металлурге», «Мечеле», «Химике», «Крыльях Советов», «Ладе», «Северстали», «Атланте», молодежных и женской сборных России.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
Юрий Новиков
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