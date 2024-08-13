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Сегодня, 07:29

Новиков считает, что тренеры команд имеют право высказываться о работе судей

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о публичной критике работы судей.

«Бывают критические ситуации, которые влияют на исход матча и судьбу тренера. Его могут снять из-за судейской ошибки. Но и работа судей тоже подвергается анализу. Есть комиссия, которая этим занимается. Тренер имеет право высказаться о работе судей, но не в крайних формах, а о том, что ошибки судьи повлияли на исход матча. От них зависит его судьба и развитие хоккея в регионе. Но тренер должен отвечать за свои слова», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В сентябре 2023 года КХЛ оштрафовала главного тренера СКА Романа Ротенберга на 300 тысяч рублей за критику судей.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
Юрий Новиков
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