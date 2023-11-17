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17 ноября, 22:46

Новиков: «Нужно пригласить представителей ИИХФ на «СКА Арену». Питер их переварит»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает нужным пригласить представителей Международной федерации хоккея (ИИХФ) на новый хоккейный стадион в Санкт-Петербурге.

Спортивный объект откроется в декабре этого года.

«Сейчас в Питере практически открыт грандиозный ледовый дворец. Нужно пригласить туда представителей НХЛ и ИИХФ. Питер их примет, переварит. Им покажут город и дворец, который будет для нас космическим. Надо говорить не только о спортивной составляющей, но и в целом всего нашего хоккейного союза, куда должны входить не только энхаэловцы, но и представители других, в том числе и не элитных стран. Мы должны быть в одной семье. Время есть», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Ранее стало известно, что «СКА Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Ее строительные работы начались в 2020 году. Спортивный комплекс станет самым крупным ледовым дворцом в мире: 21,5 тысяч человек на спортивных мероприятиях и 23 тысячи — на концертах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-nuzhno-priglasit-iihf-na-ska-arenu-piter-ih-perevarit/
Хоккей
Юрий Новиков
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