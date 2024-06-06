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Сегодня, 21:10

Новиков заявил, что Артюхин не до конца реализовал свой игровой потенциал

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что нападающий Евгений Артюхин не до конца реализовал свой игровой потенциал.

«Нужно понимать, как использовать игрока, с какими партнерами его выпускать. Многие наши ребята не раскрылись только потому, что их неправильно использовали. Я здесь всегда вспоминаю пример Артюхина. Если бы тренеры использовали его сильные качества, он бы играл как Ягр», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Артюхин завершил карьеру в 2022 году. Форвард выступал за такие команды, как «Витязь», «Тампа», «Анахайм», «Атланта», СКА, «Атлант», «Сибирь», «Нефтехимик», московское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-artyuhin-igral-by-kak-yagr-esli-by-ispol-zovali-ego-sil-ny-e-kachestva/
Евгений Артюхин
Юрий Новиков
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