Новиков заявил, что Артюхин не до конца реализовал свой игровой потенциал

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что нападающий Евгений Артюхин не до конца реализовал свой игровой потенциал.

«Нужно понимать, как использовать игрока, с какими партнерами его выпускать. Многие наши ребята не раскрылись только потому, что их неправильно использовали. Я здесь всегда вспоминаю пример Артюхина. Если бы тренеры использовали его сильные качества, он бы играл как Ягр», — цитирует Новикова «РБ Спорт».