Новиков заявил, что Артюхин не до конца реализовал свой игровой потенциал

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что нападающий Евгений Артюхин не до конца реализовал свой игровой потенциал.
«Нужно понимать, как использовать игрока, с какими партнерами его выпускать. Многие наши ребята не раскрылись только потому, что их неправильно использовали. Я здесь всегда вспоминаю пример Артюхина. Если бы тренеры использовали его сильные качества, он бы играл как Ягр», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
Артюхин завершил карьеру в 2022 году. Форвард выступал за такие команды, как «Витязь», «Тампа», «Анахайм», «Атланта», СКА, «Атлант», «Сибирь», «Нефтехимик», московское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».