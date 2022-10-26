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Сегодня, 15:51

Сергей Светлов: «С удовольствием ответил согласием на предложение со стороны «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Сочи» Сергей Светлов рассказал, как прошло знакомство с командой.

— Где вас застал звонок из ХК «Сочи»?

— Я в течение года достаточно много времени провожу в Сочи, у меня здесь квартира. Так что звонок от руководства «Сочи» меня застал неподалеку.

— Сколько времени вам потребовалось, чтобы принять предложение от клуба?

— Да нисколько. Я ждал предложений и благодарен руководству «Сочи» за возможность снова заняться любимым делом. С удовольствием ответил согласием на предложение со стороны клуба.

— На первом собрании с игроками вы сказали, что вы не диктатор, но приверженец жесткой дисциплины. Какой вы тренер?

— Я демократичный человек, но не допускающий анархии. Твердо уверен в том, что дисциплина и порядок бьют класс. Понимаю, что у нас в команде нет звезд, но есть много молодых и перспективных ребят, у которых хорошее будущее.

— Что вам было важно донести до игроков на первом собрании?

— Самое главное, чтобы ребята поверили в себя. Да, много было поражений, пока команда выступала неудачно, но надо раскрепоститься и найти в себе новые эмоции.

— Самое страшное для тренера — это потухшие глаза хоккеистов. Какими вы увидели игроков «Сочи»?

— Мне понравилась первая тренировка. Ребята работали на льду с большим желанием. Поблагодарил ребят за работу, сказал, что если мы и дальше будет тренироваться с такими эмоциями, то почувствуем игру и сможем исправить ситуацию.

Источник: https://www.hcsochi.ru/media/news/sergey-svetlov-vazhno-chtoby-rebyata-poverili-v-sebya/
ХК Сочи
Сергей Светлов
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