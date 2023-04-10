Разин рассказал о переговорах с «Металлургом» и обозначил задачу

Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переговорах с магнитогорским клубом и обозначил задачу, поставленную перед ним.

— Как прошли переговоры с «Металлургом»? Как понимаю, процесс был непростым.

— Нет, шел простой процесс переговоров. Поступило предложение от «Металлурга». Я приехал на переговоры. Мы сразу пришли к общему знаменателю. Никаких сложностей не было. Рад, что поставлена задача, — выиграть Кубок Гагарина.

— Серьезно?

— Контракт рассчитан на два года. В течение двух лет поставлена задача — выиграть Кубок Гагарина.

— А что касается первого года?

— Если мы выиграем кубок в первый год, это будет даже лучше (улыбается).