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Сегодня, 15:20

Разин — о назначении в «Магнитку»: «Рад, что поставлена задача выиграть Кубок Гагарина»

Разин рассказал о переговорах с «Металлургом» и обозначил задачу
Михаил Скрыль
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото пресс-служба ХК «Металлург»
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Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переговорах с магнитогорским клубом и обозначил задачу, поставленную перед ним.

— Как прошли переговоры с «Металлургом»? Как понимаю, процесс был непростым.

— Нет, шел простой процесс переговоров. Поступило предложение от «Металлурга». Я приехал на переговоры. Мы сразу пришли к общему знаменателю. Никаких сложностей не было. Рад, что поставлена задача, — выиграть Кубок Гагарина.

— Серьезно?

— Контракт рассчитан на два года. В течение двух лет поставлена задача — выиграть Кубок Гагарина.

— А что касается первого года?

— Если мы выиграем кубок в первый год, это будет даже лучше (улыбается).

Андрей Разин. «Я долго ждал этого шанса и дождался». Разин — о приходе в «Магнитку»

ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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