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Сегодня, 16:05

Разин — о селекции «Магнитки»: «Переговоры с иностранцами ведутся. В том числе с клиентами Пилко»

Разин высказался о процессе комплектования «Металлурга»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о процессе комплектования команды.

— Каким будет ваше влияние на селекцию? В «Северстали» вы совмещали обязанности тренера и генерального менеджера.

— Я очень рад, что меня освободили от работы генеральным менеджером и тяжелого труда в виде общения с агентами. Сейчас мне немного проще. Я озвучиваю список хоккеистов, какие-то фамилии представляет Сергей Юрьевич Гомоляко. Дальше эти игроки согласуются. Но все переговоры ведет наш спортивный директор.

— Что известно об иностранных игроках?

— Переговоры с иностранцами ведутся. В том числе с клиентами Алеши Пилко.

— Этот вопрос многих интересовал.

— Я вижу ваши вопросы на шаг вперед. Думаю, моя перепалка с Пилко никак не отразится на его клиентах. Если человек хочет сделать хорошо для своих клиентов, то он вступит в нормальный диалог сначала с нашим спортивным директором, а потом со мной. В любом случае я напрямую работаю с хоккеистами, а не с их агентами.

— Вы пообщались с Пилко?

— Нет. Я знаю, что с ним общается Сергей Юрьевич.

Андрей Разин. «Я долго ждал этого шанса и дождался». Разин — о приходе в «Магнитку»
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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