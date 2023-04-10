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Разин — о Голдобине: «Ничего сверхъестественного в работе с Николаем не вижу»

Разин высказался о работе с нападающим Николаем Голдобиным
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о работе с нападающим Николаем Голдобиным.

— Костяк игроков «Металлурга», у которых действуют контракты, располагает к вашему стилю игры?

— Конечно. В команде есть качественные защитники: Яковлев, Дронов, Минулин, Еременко. Они способны и начать атаку, и поддержать ее. Умеют играть в обороне. Этот компонент мы подкорректируем, учитывая систему нашего тренерского штаба. Собраны хорошие быстрые нападающие: Зернов, Коростелев, Неколенко, Коробкин, Акользин, технарь Голдобин. Отличная молодежь. Игроки, которые уже показали себя в КХЛ, — Юров и Гребенкин. Я уже посмотрел тренировочный матч молодежной команды. Попросил их сыграть так, будто это игра плей-офф. Посмотрел три тренировки молодежки и получил представление о хоккеистах «Стальных Лисов». Минимум пять человек, а может быть, и двенадцать мы повезем на сборы. Все это в процессе работы.

— Контракт Голдобина истекает. Что скажете о нем?

— Николай — ограниченно свободный агент. Будем все обсуждать. Нужно обоюдное согласие. Время еще есть.

— Вы заинтересованы в работе с Николаем?

— Я работал примерно с таким же хоккеистами. Это Толя Голышев, похожий по характеру Кирилл Пилипенко. Представляю, как работать с Голдобиным. Ничего сверхъестественного в работе с Николаем не вижу.

Андрей Разин. «Я долго ждал этого шанса и дождался». Разин — о приходе в «Магнитку»
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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