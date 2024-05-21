Новый главный тренер «Трактора» Гру рассказал, чем занимался в течение года без работы

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в интервью «СЭ» рассказал, как провел минувший сезон после ухода из системы «Тампы».

— Чем занимались во время года простоя? На EliteProspects указано, что вы работали скаутом «Тампы».

— У меня до сих пор есть контракт с «Тампой», действующий до 30 июня. Перед началом сезона мне просто сказали: «Ты можешь заниматься всем, чем захочешь». При этом мне предлагали остаться в клубе на следующий сезон и были готовы обсудить мою будущую роль, если у меня появится интерес к дальнейшему сотрудничеству.

В итоге после этого разговора я решил отдохнуть несколько недель и поселился в пригороде Нью-Йорка. Когда просыпался и заваривал кофе с утра, то было непривычно, что не нужно ни к чему готовиться, не нужно волноваться о сочетаниях, не нужно спешить на встречи с другими тренерами и менеджментом. Поначалу мне это даже нравилось.

Но спустя пару недель понял, что не хватает всей этой тренерской рутины. Начал снова смотреть матчи и принялся путешествовать. Сначала слетал в Швейцарию, затем поехал в Германию. Затем очень много общался с тренерскими штабами «Оттавы» и «Аризоны». Так как я жил в Нью-Йорке, то часто ходил на матчи «Айлендерс» и «Рейнджерс». Плюс проводил время со своим сыном, который играет на контракте новичка в «Анахайме».

Для меня это был год анализа, изучения новых вещей и структурирования своих хоккейных знаний. Например, удалось заново взглянуть на то, как строится команда. НХЛ — это большая лига, которая постоянно эволюционирует. За этот год мне удалось понять ее лучше.

Так что это было хорошее время, чтобы сходить на матч, а затем взять компьютер и анализировать то, что увидел прошлым вечером с трибун. Пытался понять, почему тренер принял то или иное решение, а игрок поступил так или иначе в какой-то конкретной игровой ситуации.

Не скажу, что это был хороший год. Гораздо лучше было бы, если бы я тренировал. При этом мне реально удалось посмотреть на другие лиги. Было интересно сравнить их и узнать, как команды строятся в средней зоне, как действуют в атаке, как контратакуют. Все это переносил на бумагу, чтобы, возможно, использовать в дальнейшем. Я достаточно давно работаю тренером и видел множество вещей, но, думаю, мне помогут новые знания.

«Трактор» объявил о назначении Гру на пост главного тренера команды 6 мая. До этого тренер работал в канадских юниорских лигах и с молодежной сборной Канады. В прошлом сезоне он возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».