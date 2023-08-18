Новый тренер «Куньлуня» Игнатьев рассказал, как согласился возглавить китайский клуб

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев в интервью «СЭ» рассказал о своем назначении в клуб.

— Долго ли размышляли над предложением, ведь это ваш первый опыт как главного тренера?

— В принципе, нет. Но согласился не сразу. А долго — это сколько?

— Может быть, мучились пару недель.

— Нет, такого точно не было.

— Вы будете главным тренером сборной Китая на чемпионате мира?

— Поживем — увидим. Но на прошлом ЧМ работал тренерский штаб «Куньлуня». До чемпионата мира в феврале будет еще важнейший квалификационный турнир на Олимпиаду.

— Что вам дал победный турнир в Тольятти?

— Много разной информации, потом два дня сидели и разбирали видео. Было огромное количество того, что нужно исправлять.

53-летний Игнатьев возглавил «Куньлунь» 19 июля.

В сезоне-2022/23 китайская команда заняла 10-е место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 49 очками в 68 матчах.