Нурлан Оразбаев стал новым генеральным директором «Барыса»

Сегодня, 11:49
«Барыс» объявил о назначении Нурлана Оразбаева на пост генерального директора клуба. Ранее эту должность занимал Борис Иванищев.
«Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Нурлан Оразбаев», — говорится в заявлении казахстанской команды в Telagram-канале.
Ранее Оразбаев был президентом «Барыса» с 2006 по 2012 год и с 2013-го по 2015-й.
После 16 матчей команда из Астаны с 7 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|18
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|Металлург Мг
|17
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|Сал. Юлаев
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|Адмирал
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|Лада
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Аймурзин Данил
Северсталь
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Хмелевский Александр
Салават Юлаев
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|14
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Гутик Даниил
Адмирал
|14
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