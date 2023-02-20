Нынешняя посещаемость «Локомотива» стала худшей с сезона-2000/01 без учета сезонов с ковидными ограничениями

Средняя посещаемость домашних матчей ярославского «Локомотива» в КХЛ составила 5473 зрителя, сообщает Metaratings.ru. Это худший показатель клуба после переезда на «Арену-2000» в 2001 году, если не считать сезоны с ковидными ограничениями.

По данным источника, ни одна встреча в Ярославле в этом сезоне не прошла при полных трибунах.

Наибольшая аудитория на «Арене-2000» была 18 февраля на матче с ЦСКА — 7447 зрителей.

Меньше всего зрителей собралось на матч с «Трактором» 11 января — 4284 зрителя.

После переезда на «Арену-2000» антирекорд средней посещаемости «Локомотива» в регулярке был установлен в сезоне 2020/21 — 1938 человек.