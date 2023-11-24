Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:36

Форвард «Динамо» О`Делл: «Игра с «Торпедо» была обоюдоострой»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий московского «Динамо» Эрик О`Делл поделился мнением о матче с «Торпедо» (3:2). Игра прошла 23 ноября.

«Отличная получилась игра. Мы знали, что «Торпедо» будет играть достаточно быстро, но у нас получилось сыграть солидно на протяжении всего матча, что стало секретом победы. Думаю, что эта игра получилась на наши предыдущие, проведенные с этим соперником в текущем сезоне. Все матчи против «Торпедо» получаются быстрыми. Мы хорошо действовали в защите, не дав сопернику создать много моментов. В атаке мы играем примерно так же, как и всегда: ловим отскоки, забрасываем шайбы. Не думаю, что у нас многое поменялось. Была обоюдоострая игра», — приводит «РБ Спорт» слова О`Делла.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 играх. «Торпедо» идет на четвертой строчке с 42 очками в 34 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-rik-o-dell-igra-s-torpedo-poluchilas-by-stroj-i-oboyudoostroj/
Эрик О`Делл
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Источник сообщил о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья
Задержанная в Псковской области мать несколько месяцев жила с трупами детей
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Гальченюк: «В матче со «Спартаком» гнули свою линию и верили в себя»