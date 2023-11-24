Форвард «Динамо» О`Делл: «Игра с «Торпедо» была обоюдоострой»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О`Делл поделился мнением о матче с «Торпедо» (3:2). Игра прошла 23 ноября.

«Отличная получилась игра. Мы знали, что «Торпедо» будет играть достаточно быстро, но у нас получилось сыграть солидно на протяжении всего матча, что стало секретом победы. Думаю, что эта игра получилась на наши предыдущие, проведенные с этим соперником в текущем сезоне. Все матчи против «Торпедо» получаются быстрыми. Мы хорошо действовали в защите, не дав сопернику создать много моментов. В атаке мы играем примерно так же, как и всегда: ловим отскоки, забрасываем шайбы. Не думаю, что у нас многое поменялось. Была обоюдоострая игра», — приводит «РБ Спорт» слова О`Делла.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 играх. «Торпедо» идет на четвертой строчке с 42 очками в 34 матчах.