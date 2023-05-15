Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА чаще других клубов КХЛ проверялся РУСАДА в апреле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле протестировало 40 игроков КХЛ, каждый четвертый проверенный на допинг спортсмен представлял столичный ЦСКА, сообщает ТАСС.

РУСАДА во второй месяц весны также протестировало 9 хоккеистов казанского «Ак Барса», который уступил ЦСКА в финале Кубка Гагарина, 7 игроков из СКА, 4 — из омского «Авангарда», по 2 — из нижнекамского «Нефтехимика», ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо», по 1 — из магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора», владивостокского «Адмирала» и подмосковного «Витязя».

В марте РУСАДА проверило на допинг 40 игроков КХЛ, в феврале — 9, в январе — 4.

Самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2022 году стал вратарь клуба Молодежной хоккейной лиги «Стальные Лисы» из Магнитогорска Илья Набоков, он был проверен на допинг 3 раза.