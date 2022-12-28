Коньков считает, что СКА захочет отквитаться за поражение от ЦСКА

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о матче ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Я считаю, что это будет игра двух равных соперников. У ЦСКА будет запредельный настрой, так как команда проиграла в двух последних матчах своим ближайшим конкурентам. «Динамо» и «Локомотив» находятся с «армейцами» и «Торпедо» находятся в одной группе преследователей, они будут биться между собой.

Естественно, СКА приложит все силы для того, чтобы вернуть должок за последнее поражение. Противостояние двух «армейских» команд — это вывеска нашего чемпионата. Это будет очень интересный и напряженный матч. Назвать фаворита в этой встрече мне тяжело, потому что очень важную роль сыграют нюансы: как сыграют бригады меньшинства и большинства, как команды будут действовать в равных составах. По своему накалу матч будет близок к игре плей-офф», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует с 73 очками. ЦСКА — на третьей строчке с 57 очками.