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КХЛ

Сегодня, 19:33

Коньков считает, что СКА захочет отквитаться за поражение от ЦСКА

Руслан Минаев
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Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о матче ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Я считаю, что это будет игра двух равных соперников. У ЦСКА будет запредельный настрой, так как команда проиграла в двух последних матчах своим ближайшим конкурентам. «Динамо» и «Локомотив» находятся с «армейцами» и «Торпедо» находятся в одной группе преследователей, они будут биться между собой.

Естественно, СКА приложит все силы для того, чтобы вернуть должок за последнее поражение. Противостояние двух «армейских» команд — это вывеска нашего чемпионата. Это будет очень интересный и напряженный матч. Назвать фаворита в этой встрече мне тяжело, потому что очень важную роль сыграют нюансы: как сыграют бригады меньшинства и большинства, как команды будут действовать в равных составах. По своему накалу матч будет близок к игре плей-офф», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует с 73 очками. ЦСКА — на третьей строчке с 57 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-po-nakalu-match-tsska-ska-budet-blizok-k-igre-plej-off/
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