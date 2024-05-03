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Сегодня, 15:53

Обладатель Кубка Гагарина Соловьев вернулся в «Авангард»

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«Авангард» подписал двухлетний контракт с 29-летним защитником Алексеем Соловьевым, сообщает пресс-служба «ястребов».

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Адмирал». В 66 встречах игрок забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач.

Ранее Соловьев играл за «Авангард» в сезонах-2020/21 и 2021/22. В составе омского клуба защитник стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за свою карьеру в КХЛ хоккеист принял участие в 114 матчах, в которых записал на свой счет 26 (7+19) очков.

В минувшем сезоне «Авангард» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» (3-4) в семи встречах.

Алексей Соловьев
ХК Авангард
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