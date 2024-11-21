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Сегодня, 12:36

Источник: обмен Серебрякова даст СКА возможность более эффективно действовать на трансферном рынке КХЛ

Камила Абдурахманова
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Обмен вратаря Никиты Серебрякова в «Авангард» позволит СКА полноценно работать на трансферном рынке в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в том числе укрепить защитную линию. Об этом ТАСС сообщает источник.

«Переход Серебрякова существенно освобождает место под потолком зарплат, там очень серьезная экономия. Также клуб получит очень сильного вратаря Станислава Бережного — одного из самых перспективных вратарей в России. Для СКА такой переход — это большая экономия, что дает возможность работать на рынке, искать, в частности, сильного защитника», — сообщает источник ТАСС.

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ сезона-2022/23. В этом сезоне 29-летний голкипер провел за СКА 5 матчей, последний — 5 октября.

Источник: ТАСС
Никита Серебряков
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА

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