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Сегодня, 16:02

Обнулившие счет Радулова банкиры обжаловали приговор

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Руководители Транснационального банка, осужденные за хищение денег нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, обжаловали приговор. Об этом сообщают РИА Новости.

«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы», — сказали в суде. Дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее бывший председатель совета директоров Транснационального банка Сергей Кононов приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его помощник Роман Швец осужден на шесть лет, заместитель начальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева — на пять.

За 10 лет Радулов перевел в банк около 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей).

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в октябре 2018 года.

Источник: РИА Новости Спорт
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс

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