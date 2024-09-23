Обнулившие счет Радулова банкиры обжаловали приговор

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Руководители Транснационального банка, осужденные за хищение денег нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, обжаловали приговор. Об этом сообщают РИА Новости.
«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы», — сказали в суде. Дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Ранее бывший председатель совета директоров Транснационального банка Сергей Кононов приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его помощник Роман Швец осужден на шесть лет, заместитель начальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева — на пять.
За 10 лет Радулов перевел в банк около 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей).
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в октябре 2018 года.