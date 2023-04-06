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Сегодня, 16:25

О'Делл рассказал, что делает Кудашова великолепным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о работе с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.

«Кудашов постоянно меняет пару человек в составе на матч, дает молодым ребятам шанс, просматривает их. Молодежь учится у опытных игроков. Наши тренеры помогают молодым, встречают их в команде с распростертыми объятиями, дают им играть. За других говорить не могу, но часто вижу, как тренер разговаривает со многими игроками, дает им советы и так далее. Мне и капитану с ним очень легко поговорить, мы постоянно это делаем. Когда в команде какие-то проблемы, он может быть строгим. Если дела идут плохо, он не может быть «своим парнем», но когда все хорошо, он счастлив и на позитиве. Это и делает его великолепным тренером», — приводит слова О'Делла «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5058065-kanadskij-forvard-dinamo-rasskazal-chto-delaet-kudashova-velikolepnym-trenerom.html
Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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